2020-03-28T10:10:41+03:00
Общество

Санатории Кавказских Минеральных Вод не будут работать до лета

Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса
Виталий КЛИМОВ
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В Ставропольском крае приостановят прием отдыхающих в санатории Кавминвод. Такое решение принято правительством региона в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом шла речь на вчерашнем совещании в министерстве туризма края. Отдыхающих сейчас в здравницах переведут на карантин, а новых принимать уже не будут. Ограничительная мера будет действовать до 1 июня.

Напомним, до 6 апреля в Ставропольском крае введен карантин. Будут закрыты все развлекательные заведения, торговые центры, рынки, сауны, бассейны, рестораны и салоны красоты. Ограничения не коснутся только аптек и продовольственных магазинов. Сейчас в регионе официально 5 заболевших коронавирусом. Болезнь протекает у них легко. Первую пациентку, которой стала главная инфекционистка региона, уже постепенно готовят к выписке. Состояние ее значительно улучшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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