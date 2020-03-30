2020-03-30T10:44:09+03:00
Общество

Ставрополье закупит 123 аппарата ИВЛ для больных коронавирусом

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки выявили 6 подозреваемых на коронавирус
Ася АСРЯН
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Сейчас в крае функционирует 1358 инфекционных коек в стационарах медучреждений региона. 46 реанимационных коек полностью обеспечены необходимым оборудованием. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, Ставрополье закупает ещё 123 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Также в регион привезут средства индивидуальной защиты для медиков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за сутки выявили 6 подозреваемых на коронавирус - их анализы отправили на подтверждение, и шестого жителя региона с подтвержденным COVID-19.

Как рассказал губернатор Владимир Владимиров у себя в соцсетях, по одному пациенту с подозрением на инфекцию изолировали в Ставрополе и в Пятигорске, еще четверо подозреваемых - в Невинномысске.

Шестым заболевшим коронавирусом в регионе стал также житель Невинномысска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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