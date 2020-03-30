2020-03-30T11:22:21+03:00
Общество

Имбирь резко подорожал из-за коронавируса в Дагестане

Растение начали применять для укрепления иммунитета
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Федеральная антимонопольная служба разбирается с многократным повышением цен на корень имбиря в Дагестане. Жители республики начали скупать продукт, якобы помогающий при коронавирусе.

— В ходе рейдов на рынках Махачкалы было выявлено резкое, многократное повышение цены на корень имбиря, употребляемый, чаще всего, для укрепления иммунной системы человека, — говорится в сообщении УФАС.

При этом цены на другие продукты (мясо, картошка, мука) повысились незначительно. В выявленных случаях антиконкурентного поведения будут приняты меры в рамках законодательства.

При этом дагестанский филиал УФАС просит жителей не верить спекулянтам — имбирь не спасает детей от коронавируса.

На формирование общественного мнения вокруг корня имбиря существенно повлиял широко растиражированный в соцсетях ролик, на котором мужчина рассказывает о его целебных свойствах в борьбе с коронавирусом. После этого цены на имбирь на рынках взлетели до 2 и более тысяч рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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