Кадыров призвал чеченцев сажать картофель по примеру жителя села Кенхи

30 Март 2020 2020-03-30T15:08:58+03:00

Кадыров призвал всех не упускать время, поработать в садах, огородах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Политик советует всем «повернуться лицом к кормилице-земле», чтобы столах были экологически чистые продукты [видео]

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Глава Чечни опубликовал на своей странице в соцсети видео с участием жителя села Кенхи Шаройского района Хамзата Ахмедова. Трудяга вместе со своей семьей занят подготовкой почвы под посадку картофеля.

Кадыров призвал всех не упускать время, поработать в садах, огородах. По мнению политика, нужно «повернуться лицом к кормилице-земле». Только тогда на столах местных жителей будут экологически чистые продукты.

- В доме трудолюбивого Хамзата всегда есть выращенные собственными руками продукты. Детей приучил зарабатывать честным трудом. В горах жизнь имеет свои особенности, на склонах нельзя использовать сельхозтехнику, но Хамзат бережно относится к земле, большую часть работы выполняет вручную, - написал чеченский лидер на своей странице «ВК».

Советую всем прислушаться к словам Хамзата Ахмедова..

В республике на данный момент 9 подтвержденных федеральными лабораториями случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных - 83-летняя пенсионерка. Её состояние - тяжелое, сообщил 29 марта министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

ИСТОЧНИК KP.RU