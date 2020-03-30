Губернатор Ставрополья опроверг сообщение про витамины от коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T17:04:09+03:00

Эти таблетки могут быть пустышкой или вредным лекарством, написал Владимиров

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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров разоблачил сообщения о том, что от коронавируса можно защититься витаминами. Такие объявления вешают в подъездах, сообщил губернатор в своем Instagram-аккаунте.

- Мошенники обещают защитить от коронавируса витаминами. И хотят нажиться на человеческих страхах. Надеюсь, что все понимают – это обман. В лучшем случае это будут пустышки. А в худшем – таблетки, которые вам предложат, ещё и навредят, - написал Владимиров.

vladimirvladimirov5807 Так выглядело объявление о витаминах

Губернатор отметил, что пока нет лекарств, помогающих людям уберечь себя от COVID-2019. Защититься можно только дома.

- Самое главное сейчас - быть дома, сократить число контактов, чаще мыть руки и не верить слухам, - отметил глава Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU