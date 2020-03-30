Губернатор Ставрополья опроверг сообщение про витамины от коронавируса
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров разоблачил сообщения о том, что от коронавируса можно защититься витаминами. Такие объявления вешают в подъездах, сообщил губернатор в своем Instagram-аккаунте.
- Мошенники обещают защитить от коронавируса витаминами. И хотят нажиться на человеческих страхах. Надеюсь, что все понимают – это обман. В лучшем случае это будут пустышки. А в худшем – таблетки, которые вам предложат, ещё и навредят, - написал Владимиров.
Губернатор отметил, что пока нет лекарств, помогающих людям уберечь себя от COVID-2019. Защититься можно только дома.
- Самое главное сейчас - быть дома, сократить число контактов, чаще мыть руки и не верить слухам, - отметил глава Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU