2020-03-31T11:00:00+03:00
Общество

В Ставропольском крае волонтеры-медики начали шить многоразовые маски

В условиях напряжённой эпидситуации в одном из цехов больницы региона производят более 300 масок в сутки
Ася АСРЯН
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Молодые активисты шьют тканевые многослойные многоразовые маскиМолодые активисты шьют тканевые многослойные многоразовые маскиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Красногвардейском районе к работе специалистов центральной больницы по предотвращению коронавируса, присоединились волонтёры-медики. Молодые активисты шьют тканевые многослойные многоразовые маски. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава края.

Там же и уточнили, что марлевая повязка прослужит около двух-трёх часов. А после -её можно замочить в дезинфицирующем средстве, постирать, прогладить утюгом с паром и снова использовать.

Швеи, вооружившись нитками и тканями, создают предметы первой необходимости Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Швеи, вооружившись нитками и тканями, создают предметы первой необходимостиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тем временем медики краевой больницы Ставрополья полностью обеспечены масками. Так, в условиях напряжённой эпидситуации в одном из цехов медучреждения производят более 300 масок в сутки.

Тем временем медики краевой больницы Ставрополья полностью обеспечены масками Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тем временем медики краевой больницы Ставрополья полностью обеспечены маскамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Швеи, вооружившись нитками и тканями, создают предметы первой необходимости. По словам медсестры краевой больницы, для сотрудников шьют многоразовые маски, так как одноразовых стало не хватать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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