В Ставропольском крае волонтеры-медики начали шить многоразовые маски
В Красногвардейском районе к работе специалистов центральной больницы по предотвращению коронавируса, присоединились волонтёры-медики. Молодые активисты шьют тканевые многослойные многоразовые маски. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава края.
Там же и уточнили, что марлевая повязка прослужит около двух-трёх часов. А после -её можно замочить в дезинфицирующем средстве, постирать, прогладить утюгом с паром и снова использовать.
Швеи, вооружившись нитками и тканями, создают предметы первой необходимостиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Тем временем медики краевой больницы Ставрополья полностью обеспечены масками. Так, в условиях напряжённой эпидситуации в одном из цехов медучреждения производят более 300 масок в сутки.
Тем временем медики краевой больницы Ставрополья полностью обеспечены маскамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Швеи, вооружившись нитками и тканями, создают предметы первой необходимости. По словам медсестры краевой больницы, для сотрудников шьют многоразовые маски, так как одноразовых стало не хватать.
ИСТОЧНИК KP.RU