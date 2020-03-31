На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Непогода пробудет в крае три дня
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В Ставропольском крае ожидают сильные заморозки ночью и утром. Температура упадет до минус четырех градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
По словам синоптиков, в период с 1 по 3 апреля ночью и утром в регионе температура будет падать до минус одного-четырех. Заморозки будут в некоторых местах края.
Кроме того, на Ставрополье выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Пострадают цветки абрикосы и алычи.
- Призываем Вас принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - просят синоптики.
ИСТОЧНИК KP.RU