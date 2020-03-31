На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

31 Март 2020 2020-03-31T12:52:15+03:00

Непогода пробудет в крае три дня

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В Ставропольском крае ожидают сильные заморозки ночью и утром. Температура упадет до минус четырех градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

По словам синоптиков, в период с 1 по 3 апреля ночью и утром в регионе температура будет падать до минус одного-четырех. Заморозки будут в некоторых местах края.

Кроме того, на Ставрополье выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Пострадают цветки абрикосы и алычи.

- Призываем Вас принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества, - просят синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU