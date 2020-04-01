На Ставрополье накажут 8 нарушителей режима самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T13:47:57+03:00

Их ждет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей

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«КП-Северный Кавказ» писала, что 31 марта с 22:00 на Ставрополье начал действовать обязательный режим домашнего нахождения.

С момента вступления в силу ограничительных мер Госавтоинспекция края организовала рейды по проверке соблюдения ставропольцами режима самоизоляции.

К административной ответственности уже привлекли восемь нарушителей.

Против них собраны административные материалы по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Нарушителей ждет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей, на должностных лиц – от 2 до 4 тысяч рублей.

В Ставрополе и Пятигорске нарушителями оказались молодые люди, которые рискуя своим здоровьем, решили проехать бесцельно по ночному городу.

Также нарушителями стали двое таксистов-нелегалов.

Ставропольцев предупреждают, что рейды будут проходить по всему краю до 6 апреля включительно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье губернатор разъяснил ограничения во время самоизоляции.

Местных жителей из-за большого количества обращений просят еще раз обратить внимание на постановление главы региона, где указаны случаи, когда можно покидать квартиры:

- обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровья;

- следования к месту разрешенной на карантине работы или передвижения из-за деятельности, не приостановленной на карантин (транспортные услуги и доставка входят в этот пункт);

- при выносе мусора и следовании в ближайшую аптеку или магазин;

- во время выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома.

Режим самоизоляции также предполагает обязательное соблюдение социальной дистанции, когда человек не может приблизиться к другому ближе чем на 2 метра.

Ограничение касается всех, кто оказывается в общественном месте или общественном транспорте. Исключение сделали только для такси.

ИСТОЧНИК KP.RU