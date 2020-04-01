На Ставрополье накажут 8 нарушителей режима самоизоляции
«КП-Северный Кавказ» писала, что 31 марта с 22:00 на Ставрополье начал действовать обязательный режим домашнего нахождения.
С момента вступления в силу ограничительных мер Госавтоинспекция края организовала рейды по проверке соблюдения ставропольцами режима самоизоляции.
К административной ответственности уже привлекли восемь нарушителей.
Против них собраны административные материалы по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».
Нарушителей ждет наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей, на должностных лиц – от 2 до 4 тысяч рублей.
В Ставрополе и Пятигорске нарушителями оказались молодые люди, которые рискуя своим здоровьем, решили проехать бесцельно по ночному городу.
Также нарушителями стали двое таксистов-нелегалов.
Ставропольцев предупреждают, что рейды будут проходить по всему краю до 6 апреля включительно.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье губернатор разъяснил ограничения во время самоизоляции.
Местных жителей из-за большого количества обращений просят еще раз обратить внимание на постановление главы региона, где указаны случаи, когда можно покидать квартиры:
- обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровья;
- следования к месту разрешенной на карантине работы или передвижения из-за деятельности, не приостановленной на карантин (транспортные услуги и доставка входят в этот пункт);
- при выносе мусора и следовании в ближайшую аптеку или магазин;
- во время выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома.
Режим самоизоляции также предполагает обязательное соблюдение социальной дистанции, когда человек не может приблизиться к другому ближе чем на 2 метра.
Ограничение касается всех, кто оказывается в общественном месте или общественном транспорте. Исключение сделали только для такси.
ИСТОЧНИК KP.RU