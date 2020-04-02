На Ставрополье выявили «новые опасные вирусы»

2 Апр 2020 2020-04-02T09:36:38+03:00

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На Ставрополье рассказали жителям про еще существующие опасные вирусы, кроме уже пробравшегося в регион коронавируса. Поучительный ролик выложил в Instagram губернатор Владимир Владимиров:

Опасные подвиды вируса выявлены на Ставрополье.

Сказано, что с вирусом COVID-19, что у всех на слуху, можно и нужно бороться, но он не единственный. Существуют еще опасные вирусы PANIC-20 (ПАНИК-20) и POFIG-21 (ПОФИГ-21). Далее идет расшифровка «симптоматики» каждого. Но уже можно догадаться, что речь про излишнее волнение и страх из-за коронавируса, которые никак не помогают с ним бороться, а только нагнетают обстановку. А еще речь о безответственном отношении людей к карантину с повсеместной в народе надеждой на «авось».

В вирусологии не найти ПАНИК-20 и ПОФИГ-21. Видео шуточное, но выпущено «стопкоронавирус.рф», чтобы россияне осознали: бороться с заразой надо вместе, не снимая с себя ответственности. Поэтому и говорят в конце ролика: «Победить ПОФИГ-20 можно только с помощью информационной вакцины». Иначе сколько бы не старались власти и врачи, ситуация с пандемией будет только ухудшаться. Поэтому глава Ставропольского края Владимир Владимиров написал под роликом напоминание:

- Не верьте слухам и фейкам, оставайтесь дома, соблюдайте все меры профилактики.

На 2 апреля в крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Один пациент был выписан накануне, поэтому общее число сократилось до 9 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU