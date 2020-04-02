2020-04-02T10:13:25+03:00
Общество

На Ставрополье выписаны еще три пациента, переболевших коронавирусом

Остаются на госпитализации 6 человек с подтвержденным диагнозом
Ася АСРЯН
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Так, на данный момент уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной инфекции нового типаТак, на данный момент уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной инфекции нового типаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, еще три пациента, переболевших коронавирусом, выписаны из больницы.

Так, на данный момент уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной инфекции нового типа.

Они полностью здоровы. Остаются на госпитализации 6 человек с подтвержденным диагнозом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе мэр разъяснил, где оформить спецпропуск для передвижения во время самоизоляции. Итак, спецпропуска оформляются: работникам организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, предприятий непрерывного производства, аптек, медучреждений.

Что касается юридических лиц из этого списка, то они должны сами оформить спецпропуска сотрудникам и отправить реестр в районную администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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