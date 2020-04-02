В Ставрополе выросло число заболевших коронавирусом
В Ставропольском крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. По данным Стопкоронавирус.РФ на 2 апреля 2020 года в регионе зафиксировано еще пять новых пациентов с диагнозом коронавирус.
Таким образом, сейчас в крае 11 подтвержденных случаев.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 23 марта по 1 апреля в Ставропольском крае провели около 8 тысяч тестов на коронавирус.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. На данный момент 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшими, соблюдают самоизоляцию.
К счастью, с медицинского наблюдения уже сняты 1699 человек. С симптомами гриппа и ОРВИ с 23 марта по 1 апреля за медицинской помощью обратилось 15618 ставропольцев. Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем в предыдущий период.
ИСТОЧНИК KP.RU