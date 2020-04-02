2020-04-02T11:56:45+03:00
Общество

В Ставрополе выросло число заболевших коронавирусом

За сутки диагноз подтвердился еще у 6 человек
Ася АСРЯН
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Таким образом, сейчас в крае 11 подтвержденных случаевТаким образом, сейчас в крае 11 подтвержденных случаевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. По данным Стопкоронавирус.РФ на 2 апреля 2020 года в регионе зафиксировано еще пять новых пациентов с диагнозом коронавирус.

Таким образом, сейчас в крае 11 подтвержденных случаев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 23 марта по 1 апреля в Ставропольском крае провели около 8 тысяч тестов на коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. На данный момент 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшими, соблюдают самоизоляцию.

К счастью, с медицинского наблюдения уже сняты 1699 человек. С симптомами гриппа и ОРВИ с 23 марта по 1 апреля за медицинской помощью обратилось 15618 ставропольцев. Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем в предыдущий период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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