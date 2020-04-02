В Ставрополе выздоровели четыре зараженных коронавирусом пациента

2 Апр 2020 2020-04-02T11:59:48+03:00

Ещё девять человек находятся на карантине на подтверждении диагноза Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под наблюдением врачей в изолированных боксах остаются еще шесть человек с коронавирусом

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В Ставрополе в региональном Минздраве сообщили, что ещё 3 пациента, переболевшие коронавирусом, выписаны из больницы.

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Так, на данный момент уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа. Они полностью здоровы. Остаются на госпитализации шесть человек с подтвержденным диагнозом. Как сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм,

шесть человек с коронавирусом остаются под наблюдением врачей в изолированных боксах. Состояние пациентов удовлетворительное.

Ещё девять человек находятся на карантине на подтверждении диагноза. Ждём результатов исследования из Москвы, - написал губернатор.

На Ставрополье продолжается работа по оказанию помощи пожилым людям, которым требуется поддержка в период временной самоизоляции. По словам Владимира Владимирова, за прошлый день таких заявок по краю отработано 870.

ИСТОЧНИК KP.RU