В Ставрополе выздоровели четыре зараженных коронавирусом пациента
В Ставрополе в региональном Минздраве сообщили, что ещё 3 пациента, переболевшие коронавирусом, выписаны из больницы.
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Так, на данный момент уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа. Они полностью здоровы. Остаются на госпитализации шесть человек с подтвержденным диагнозом. Как сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм,
шесть человек с коронавирусом остаются под наблюдением врачей в изолированных боксах. Состояние пациентов удовлетворительное.
Ещё девять человек находятся на карантине на подтверждении диагноза. Ждём результатов исследования из Москвы, - написал губернатор.
На Ставрополье продолжается работа по оказанию помощи пожилым людям, которым требуется поддержка в период временной самоизоляции. По словам Владимира Владимирова, за прошлый день таких заявок по краю отработано 870.
ИСТОЧНИК KP.RU