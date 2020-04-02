2020-04-02T18:38:38+03:00
Происшествия

Собчак рассказала о попытке суицида бывшего чеченского сенатора

Источники в силовых структурах подтвердили госпитализацию Умара Джабраилова
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
О ЧП сообщила бывшая возлюбленная сенатора Ксения СобчакО ЧП сообщила бывшая возлюбленная сенатора Ксения СобчакФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Ксения Собчак утверждает, что известный чеченский бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов «пытался покончить с собой». Источники в силовых структурах подтверждают, что он был госпитализирован с ранами на руках.

Заявление Собчак сделала в принадлежащем ей публичном сообществе в соцсетях «Кровавая барыня».

— Умар Джабраилов пытался покончить с собой только что, — заявила светская львица и бывшая возлюбленная бизнесмена.

Официального подтверждения информации нет, однако источник в правоохранительных органах утверждает, что Джабраилова доставили в НИИ имени Склифосовского с ранами на руках из гостиничного комплекса «Измайлово». Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением обстоятельств произошедшего.

Напомним, что экс-сенатор Джабраилов не впервые становится героем громких историй. В конце августа 2017 года его задержали за стрельбу из наградного пистолета Ярыгина в гостинице Four Seasons неподалёку от Кремля. Ему вменили хулиганство с использованием оружия. В итоге суд приговорил бизнесмена к штрафу в размере полмиллиона рублей.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Умар Джабраилов объяснил стрельбу в гостиничном номере проверкой оружия

Экс-сенатор от Чеченской республики Умар Джабраилов заявил, что открыл огонь в номере отеля Four Seasons в центре Москвы для проверки оружия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собчак рассказала о попытке суицида бывшего чеченского сенатора
На Ставрополье продлили жилищную программу для молодых семей
На Ставрополье в больницы за неделю обратились 15 618 человек с ОРВИ
В Ставропольском крае выявили 11 случаев заражения коронавирусом
В Ессентуках маршрутки проходят двойную обработку
В Ставропольском крае электрички и такси работают в обычном режиме
На Ставрополье запустили выпуск оборудования для фасовки антисептиков
На Ставрополье «мусорные хулиганы» ответят за незаконную свалку
В Северной Осетии проверяют пациентку с подозрением на коронавирус
В Кабардино-Балкарии повысили зарплату медикам, работающим с больными коронавирусом
В Ставропольском крае из-за снегопада в детсадах продлят отопительный сезон
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
В Ставрополе соцвыплаты автоматически продлят на полгода
На Ставрополье поймали почти три тысячи пьяных водителей
В Северной Осетии все больные коронавирусом являются родственниками
На Ставрополье объявили кредитные каникулы из-за коронавируса
В Ставрополе изменили график работы общественного транспорта
На Ставрополье выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом
Губернатор Ставрополья рассказал о новых заболевших коронавирусом
Полиция Ставрополья накрыла наркопритон, работавший за еду и алкоголь
У семерых детей в Дагестане диагностировали коронавирус