Собчак рассказала о попытке суицида бывшего чеченского сенатора

2 Апр 2020 2020-04-02T18:38:38+03:00

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Ксения Собчак утверждает, что известный чеченский бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов «пытался покончить с собой». Источники в силовых структурах подтверждают, что он был госпитализирован с ранами на руках.

Заявление Собчак сделала в принадлежащем ей публичном сообществе в соцсетях «Кровавая барыня».

— Умар Джабраилов пытался покончить с собой только что, — заявила светская львица и бывшая возлюбленная бизнесмена.

Официального подтверждения информации нет, однако источник в правоохранительных органах утверждает, что Джабраилова доставили в НИИ имени Склифосовского с ранами на руках из гостиничного комплекса «Измайлово». Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением обстоятельств произошедшего.

Напомним, что экс-сенатор Джабраилов не впервые становится героем громких историй. В конце августа 2017 года его задержали за стрельбу из наградного пистолета Ярыгина в гостинице Four Seasons неподалёку от Кремля. Ему вменили хулиганство с использованием оружия. В итоге суд приговорил бизнесмена к штрафу в размере полмиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU