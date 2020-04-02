Собчак рассказала о попытке суицида бывшего чеченского сенатора
Ксения Собчак утверждает, что известный чеченский бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов «пытался покончить с собой». Источники в силовых структурах подтверждают, что он был госпитализирован с ранами на руках.
Заявление Собчак сделала в принадлежащем ей публичном сообществе в соцсетях «Кровавая барыня».
— Умар Джабраилов пытался покончить с собой только что, — заявила светская львица и бывшая возлюбленная бизнесмена.
Официального подтверждения информации нет, однако источник в правоохранительных органах утверждает, что Джабраилова доставили в НИИ имени Склифосовского с ранами на руках из гостиничного комплекса «Измайлово». Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением обстоятельств произошедшего.
Напомним, что экс-сенатор Джабраилов не впервые становится героем громких историй. В конце августа 2017 года его задержали за стрельбу из наградного пистолета Ярыгина в гостинице Four Seasons неподалёку от Кремля. Ему вменили хулиганство с использованием оружия. В итоге суд приговорил бизнесмена к штрафу в размере полмиллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU