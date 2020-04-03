В Ставрополе поменялось место выдачи спецпропусков

3 Апр 2020 2020-04-03T09:06:38+03:00

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Жители Промышленного района получить спецпропуска смогут в МФЦ, расположенном по ул. Кулакова, 10 М. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Пропуска начнут выдавать сегодня, 3 апреля.

Градоначальник решил перевести пункт приёма граждан Промышленного района в многофункциональный центр. По его словам, там будет комфортнее горожанам оформлять необходимые документы.

Также добавили еще четыре дополнительных окна для жителей Октябрьского района. Там, а также в Ленинском районе города спецпропуска оформляют в МФЦ, которые находятся по одному адресу с администрациями.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае с 23 по 29 марта за медицинской помощью с клиникой гриппа и ОРВИ обратились 15 618 местных жителей. Показатель заболеваемости составил 56,3 на 10 тыс. населения.

ИСТОЧНИК KP.RU