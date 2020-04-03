2020-04-03T13:16:33+03:00
Общество

На Ставрополье 2100 человек уже вышли из карантина по коронавирусу

На данный момент под наблюдением врачей находятся 2104 человека
Ася АСРЯН
Поделиться:
Напомним, что диагноз на состояние 3 апреля 2020 года подтвержден у 11 пациентовНапомним, что диагноз на состояние 3 апреля 2020 года подтвержден у 11 пациентовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае в штатном режиме продолжают работать все медучреждения. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в крае рассказала замминистра здравоохранения по региону.

Коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 3 апреля: число заболевших, спецпропуска и рост цен на продукты

00:00
00:00

По словам Ольги Дроздецкой, на данный момент под наблюдением врачей находятся 2104 человека. Напомним, что диагноз на состояние 3 апреля 2020 года подтвержден у 11 пациентов.

Также Дроздецкая сообщила, что 2100 жителей Ставрополья уже вышли из карантина по коронавирусу.

Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей и призвал всем оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье обезвредили террористов, планировавших теракты
На Ставрополье завели 184 дела по поводу нарушения самоизоляции
Ставрополь вошёл в топ самых комфортных городов России
На Ставрополье пенсионеры получат выплаты до 17 апреля
В Ставропольском крае автоматически продлят пособие на первенца
На Ставрополье в лабораториях можно провести 5785 исследований на наличие коронавируса
В Ставрополе два предприятия нарушили ограничительные меры
На Ставрополье водитель без прав повторно сел за руль пьяным
В Ставрополе предпринимателям займут денег для выплаты зарплат
На Ставрополье 2100 человек уже вышли из карантина по коронавирусу
В Чечне осудили женщин за куплю-продажу новорожденного мальчика
В Ставрополе мужчина из-за ревности избил сожительницу до смерти
Число заболевших коронавирусом за сутки на Ставрополье не выросло
В Чечне из-за коронавируса ввели комендантский час
В Ставропольском крае началась дезинфекция городов
В Ставрополе рассказали, куда звонить, если нужна помощь во время самоизоляции
На Ставрополье в нерабочую неделю бездомных животных покормят волонтеры
На Ставрополье женщина притворилась инвалидом и получила миллион рублей
В Ставрополе в краевой больнице дезинфекция ведется в режиме «нон-стоп»
На Ставрополье молодой квартирант списал с банковской карты хозяйки деньги
В Ставрополе поменялось место выдачи спецпропусков
Собчак рассказала о попытке суицида бывшего чеченского сенатора