На Ставрополье 2100 человек уже вышли из карантина по коронавирусу

3 Апр 2020 2020-04-03T13:16:33+03:00

Напомним, что диагноз на состояние 3 апреля 2020 года подтвержден у 11 пациентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае в штатном режиме продолжают работать все медучреждения. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в крае рассказала замминистра здравоохранения по региону.

Коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 3 апреля: число заболевших, спецпропуска и рост цен на продукты 00:00 00:00

По словам Ольги Дроздецкой, на данный момент под наблюдением врачей находятся 2104 человека. Напомним, что диагноз на состояние 3 апреля 2020 года подтвержден у 11 пациентов.

Также Дроздецкая сообщила, что 2100 жителей Ставрополья уже вышли из карантина по коронавирусу.

Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей и призвал всем оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU