На Ставрополье 2100 человек уже вышли из карантина по коронавирусу
В Ставропольском крае в штатном режиме продолжают работать все медучреждения. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в крае рассказала замминистра здравоохранения по региону.
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По словам Ольги Дроздецкой, на данный момент под наблюдением врачей находятся 2104 человека. Напомним, что диагноз на состояние 3 апреля 2020 года подтвержден у 11 пациентов.
Также Дроздецкая сообщила, что 2100 жителей Ставрополья уже вышли из карантина по коронавирусу.
Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей и призвал всем оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU