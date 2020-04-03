Губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю

3 Апр 2020 2020-04-03T15:50:43+03:00

Выходя из дома, возьмите с собой паспорт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выходя из дома, желательно иметь с собой паспорт

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По мнению губернатора Владимира Владимирова, одна из необходимых мер, для сдерживания коронавируса – временная отмена автобусного движения по межмуниципальным маршрутам.

Поэтому на время самоизоляции все регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа между городами, районами, городскими округами Ставрополья приостановлены.

- Я согласен, что это создаёт неудобства. Но сейчас лучше всего воздержаться от любых поездок и оставаться дома. Самое главное – это ваше здоровье, - написал губернатор на своей странице в Инстаграм.

Глава региона призвал горожан максимально сократить число любых контактов с другими людьми. Ставропольцам напоминают, если вы работаете, за получением пропуска надо обратиться к работодателю.

Если работодателя нет, – то в органы местного самоуправления, обосновав свою поездку.

Выходя из дома, желательно иметь с собой паспорт. Причём, он должен не только удостоверять вашу личность, но и подтверждать, где вы живёте. Выход из дома должен быть обоснованным:

обращение за медицинской помощью, поход в магазин или аптеку, следование к месту работы, если она не приостановлена, Также можно вынести мусор, или погулять с собакой, но не удаляясь от дома дальше, чем на 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU