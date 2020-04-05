В Дагестане заявили о кратном увеличении риска заболеть коронавирусом

5 Апр 2020 2020-04-05T18:06:07+03:00

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В Дагестане ухудшилась обстановка с коронавирусом. Республика перешла с третьей этапа распространения болезни на четвертый - "неконтролируемый". Об этом сообщил глава республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов.

- Можно говорить о переходе процесса вируса из третьего этапа — ограниченное местное распространение COVID-19, характеризуемое как контролируемое, в четвертый этап — массовое распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев, - отметил Николай Павлов.

Теперь жителям Дагестане не нужно контактировать с больным, чтобы заболеть. Вирус циркулирует в окружающей среде, оседает на почве и предметах, витает в воздухе. Риск заразиться увеличился в несколько раз.

По мнению Павлова, в Дагестане надо как можно скорее вводить жесткие ограничительные меры и расширить объем дезинфекции общественных мест и транспорта.

По состоянию на 5 апреля в республике выявили 25 случаев заражения COVID-2019. Три дня - с пятницу - количество больных не увеличивается, но сейчас результатов повторных тестов на коронавирус ожидают 34 пациента с подозрением.

ИСТОЧНИК KP.RU