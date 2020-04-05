2020-04-05T19:24:52+03:00
Общество

На Ставрополье открыли "горячую линию" для предпринимателей

Специалисты работают круглосуточно
Антон ШАПОВАЛОВ
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На базе центра "Мой бизнес" открыли колл-центр для ставропольских предпринимателей. Операторы круглосуточно принимают звонки от представителей малого и среднего бизнеса, которые страдают от последствий ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития региона.

- Сегодня предприниматели столкнулись с рядом новых вопросов и задач, поэтому на базе регионального центра «Мой бизнес» запущен телефон «горячей линии» для оперативного ответа на самые острые и волнующие малый и средний бизнес вопросы, - говорит министр Сергей Крынин.

О мерах государственной поддержки предпринимательства можно узнать по номеру - 8 (8652) 22-52-62. Операторы работают круглосуточно. Специалисты готовы ответить на вопросы антикризисных мер, получения льготных микрозаймов и налогообложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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