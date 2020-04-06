В Ставрополе рассказали о возможных послаблениях ограничительных мер режима самоизоляции

6 Апр 2020 2020-04-06T16:32:42+03:00

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Губернатор Ставрополья 6 апреля вышел на связь с жителями региона, чтобы рассказать о возможных послаблениях ограничительных мер в крае. Владимир Владимров сообщил на своей странице в Инстаграме, что текущая ситуация с коронавирусом оценивается как

стабильная. Поэтому ряд предприятий и организаций смогут продолжить свою работу. Это касается некоторых промышленных предприятий.

В частности, завода «Сигнал», на базе которого мы планируем запустить производство основных комплектующих для аппаратов ИВЛ.

Также без помех должны продолжать работу предприятия сельского хозяйства. Кроме того, важно, чтобы смогли функционировать организации, обслуживающие транспорт. Речь идёт о ремонте и снабжении запчастями. Межмуниципальные пассажирские перевозки – по-прежнему приостановлены.

Также Владимир Владимиров подчеркнул, что нужно возобновить работу расчётно-кассовых центров, организаций в сфере услуг связи и IT.

Губернатор Ставрополья о послаблении режима самоизоляции.Губернатор Ставропольского края заявил о возможных послаблениях ограничительных мер на Ставрополье

По его словам, это пока не полный список. В ближайшие два дня он будет окончательно сформирован на основе предложений муниципалитетов и издан в виде отдельного постановления.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, могут ли беременные женщины проходить обследование во время коронавируса. В поликлиниках развели потоки пациентов, проводится термометрия на входе.

ИСТОЧНИК KP.RU