Власти Ставрополья помогут бизнесу пережить коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T12:23:07+03:00

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В Ставропольском крае власти поддержат малый и средний бизнес во время коронавируса. Помощь связана с рентой и налогами. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Ставрополья - министр финансов Лариса Калинченко.

В министерстве осознают, что из-за ограничительных мер серьезно пострадал малый и средний бизнес. Разработанный комплекс мер будет направлен на предпринимателей в сфере туризма, перевозки пассажиров, культуры, досуга, общепита и бытового обслуживания.

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Во-первых, власти дают отсрочку на выплату налогов за первый квартал 2020 года в ноябре. Те, кто платит налоги по упрощенной или патентной системе, смогут не гасить долг на доход. А предприниматели, которые отдают налоги по общей системе, временно забудут о выплатах по земельному или транспортному налогам.

Во-вторых, арендаторы помещений, не использованных во время коронавируса, получат отсрочку на ренту. Это касается не только муниципальной или краевой, но и частной собственности.

- Эти меры не окончательные: в зависимости от того, как будет развиваться ситуация и как долго будет действовать запрет на работу таких предприятий, отсрочки по платежам могут продлить, - объявили Калинченко.

В-третьих, на Ставрополье фонды поддержки малого и среднего бизнеса - фонд микрофинансирования (выдает небольшие кредиты) и гарантийный фонд (поручается перед банками) - дадут клиентам отсрочку на шесть месяцев. Фонд микрофинансирования увеличит объем на 100 миллионов рублей, чтобы предоставлять кредиты на льготных условиях. Напомним, правительство России объявило о возможности уйти на "кредитные каникулы". За консультацией можно обратиться по "горячей линии" - 8 (8652) 22-52-62.

Отметим, что федеральное законодательство немного изменилось. Так, если компания не выполнит госконтракт из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, ее не оштрафуют. Кроме того, выполнение госконтракта не надо гарантировать залогом.

ИСТОЧНИК KP.RU