В Невинномысске оштрафовали первых нарушителей режима самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T20:13:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Напоминаем, в Ставропольском крае до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции. Те, кто обходят эти правила стороной, попадают в поле зрения правоохранителей.

Так, в Невинномысске поймали горожан, которые находились в общественном месте без уважительной причины. Тем самым ставропольцы нарушили режим обязательной самоизоляции.

Их дела рассмотрел городской суд Невинномысска. Свою вину нарушители признали.

Тем не менее горожанам предстоит выплатить по 7,5 тысячи рублей штрафа. В их случае сумму штрафа уменьшили из-за смягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU