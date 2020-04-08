2020-04-08T20:13:04+03:00
Общество

В Невинномысске оштрафовали первых нарушителей режима самоизоляции

Горожанам предстоит выплатить по 7,5 тысячи рублей штрафа
Ася АСРЯН
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Ставропольцев просят соблюдать обязательный режим самоизоляцииСтавропольцев просят соблюдать обязательный режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Напоминаем, в Ставропольском крае до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции. Те, кто обходят эти правила стороной, попадают в поле зрения правоохранителей.

Так, в Невинномысске поймали горожан, которые находились в общественном месте без уважительной причины. Тем самым ставропольцы нарушили режим обязательной самоизоляции.

Их дела рассмотрел городской суд Невинномысска. Свою вину нарушители признали.

Тем не менее горожанам предстоит выплатить по 7,5 тысячи рублей штрафа. В их случае сумму штрафа уменьшили из-за смягчающих обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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