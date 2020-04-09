2020-04-09T15:49:11+03:00
Общество

В КЧР госпитализировали первого заболевшего коронавирусом

Сейчас в КЧР зарегистрировали шесть случаев заражения коронавирусом
Антон ШАПОВАЛОВ
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В КЧР первого пациента с коронавирусом отправили в больницу. До этого все шесть больных проходили лечение на дому. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики Тамара Кипкеева.

- На 9 апреля в республике шесть подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них пятеро находятся на амбулаторном лечении в домашних условиях. Один переведен в госпиталь, - сказала Кипкеева на брифинге с журналистами.

Первые три случая заражения зафиксировали в воскресенье. По словам главы КЧР Рашида Темрезова, два человека привезли вирус из других регионов страны и заразили третьего. Все, кто контактировали с ними, проверяют на COVID-19.

Перед выходными в Карачаево-Черкесии продлили режим повышенной готовности и режим самоизоляции. Руководитель республики призвал местных жителей не игнорировать предписания, чтобы уберечь свое здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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