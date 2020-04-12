На Ставрополье рассказали о детях с коронавирусом, контактировавших с умершей пациенткой
Глава Железноводска рассказал, как чувствуют себя заболевшие коронавирусом несовершеннолетние жители Иноземцево. У себя в соцсети Евгений Моисеев написал про удовлетворительное состояние всех инфицированных. В их число входят и взрослые. Все пациенты - из одного поселка и входили в круг общения скончавшейся 8 апреля местной жительницы. Женщине было 53 года.
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Всего вирус нашли у 7 человек, с кем она контактировала. Как только пришли повторные положительные тесты на COVID-19 людей увезли в Краевую инфекционную больницу Ставрополя и изолировали. У окружения госпитализированных тоже взяли биоматериал на проверку.
- Сегодня у нас новых случаев заражения в городском округе нет, - подчеркивает глава города-курорта.
Напомним, что всего в крае выявлено 74 случая заболевания коронавирусом. Из них 10 - закончились уже выздоровлением, а два - смертельных.
ИСТОЧНИК KP.RU