2020-04-12T18:14:29+03:00
Общество

На Ставрополье рассказали о детях с коронавирусом, контактировавших с умершей пациенткой

Все больные живут в Иноземцево
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Глава Железноводска рассказал, как чувствуют себя заболевшие коронавирусом несовершеннолетние жители Иноземцево. У себя в соцсети Евгений Моисеев написал про удовлетворительное состояние всех инфицированных. В их число входят и взрослые. Все пациенты - из одного поселка и входили в круг общения скончавшейся 8 апреля местной жительницы. Женщине было 53 года.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 10 апреля 2020: арендные каникулы и закрытые кладбища

00:00
00:00

Всего вирус нашли у 7 человек, с кем она контактировала. Как только пришли повторные положительные тесты на COVID-19 людей увезли в Краевую инфекционную больницу Ставрополя и изолировали. У окружения госпитализированных тоже взяли биоматериал на проверку.

- Сегодня у нас новых случаев заражения в городском округе нет, - подчеркивает глава города-курорта.

Напомним, что всего в крае выявлено 74 случая заболевания коронавирусом. Из них 10 - закончились уже выздоровлением, а два - смертельных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Музыкант ставропольского оркестра сыграл на балконе для изолированных жителей
На Ставрополье рассказали о детях с коронавирусом, контактировавших с умершей пациенткой
Ставрополье готовится к увеличению числа больных COVID-19
На Ставрополье потеплеет до +20
На Ставрополье выделили 3 миллиарда на помощь бизнесу
На Ставрополье среди больных коронавирусом есть дети
Ставропролец Олег Скрипочка поздравил с Днем космонавтики с борта МКС
"Доктор-зло", заразившая людей на Ставрополье, вылечилась от коронавируса
Пенсионерам Ставрополья бесплатно привезут овощи
В Осетии число больных коронавирусом увеличилось на 7
В Осетии число больных коронавирусом увеличилось на 7
Ставропольцы могут дистанционно встать на учет в Центр занятости
За сутки на Ставрополье выявили еще 8 случаев заболевания коронавирусом
На Ставрополье появились новые очаги коронавируса
На Ставрополье число больных коронавирусом выросло до 74
На Ставрополье нарушители режима самоизоляции курили во дворе многоэтажки кальян
На Ставрополье появилась своя интерактивная карта по заболевшим коронавирусом
На Ставрополье пенсионерам бесплатно доставят тепличные овощи
На Ставрополье ветераны получили по 100 медицинских масок на человека
На Ставрополье оштрафовали 14 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье врачи впервые провели тромбоэкстракцию
На Ставрополье проводят тотальную дезинфекцию городов и сел
В Ставрополе назвали причину смерти второй пациентки с коронавирусом
В Ставрополе приняли решение о снижении ставок трех налогов
В Ставрополе 82-летняя пациентка вылечилась от коронавируса
В Дагестане верующие во время самоизоляции пришли на коллективный намаз
На Ставрополье задержали двух руководителей отделов полиции