В Ставрополе мужчина взорвал машину с человеком за долги

15 Апр 2020 2020-04-15T12:51:13+03:00

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В Ставрополе суд признал виновным Игоря Ермакова. Доказательства Следственного комитета по краю сочли достаточными для вынесения приговора, передает пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, Ермаков был должен своим знакомым более трех миллионов рублей - и заемщик решил убить людей, у которых он брал деньги. Для этого он изобрел взрывное устройство и поместил его в салон машины потерпевшего. В итоге, когда мужчина ехал на автомобиле по Ставрополю, подсудимый пультом взорвал транспорт. В результате хлопка водитель скончался, а машина сгорела.

- Ермаков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 (убийство), частью 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), статьей 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), статьей 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставрополью.

Преступнику дали 15 лет строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU