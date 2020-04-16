На Ставрополье предприниматели получили налоговые льготы

16 Апр 2020 2020-04-16T12:21:03+03:00

Губернатор сообщил, что новые решения главы государства, связанные с прямой безвозмездной финансовой поддержкой предприятий, крайне востребованы в нашем регионе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионе перенесены сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, приостановлены налоговые проверки

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16 апреля на заседании в Думе края депутаты будут говорить о поддержке предпринимательства на Ставрополье.

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Один из проектов — продление на три месяца декларационной кампании. Это связано с экономической ситуацией, которая сложилась из-за распространения инфекции.

Так, в этом году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, нужно до 15 июля 2020 года.

Также в регионе перенесены сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, приостановлены налоговые проверки.

Кроме того, упрощен механизм отсрочки для пострадавших от коронавируса компаний.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что новые решения главы государства, связанные с прямой безвозмездной финансовой поддержкой предприятий, крайне востребованы в нашем регионе.

- Как только Правительство страны примет необходимые решения, мы готовы быстро довести эти средства до предпринимателей, - заявил Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU