На Ставрополье предприниматели получили налоговые льготы
16 апреля на заседании в Думе края депутаты будут говорить о поддержке предпринимательства на Ставрополье.
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Один из проектов — продление на три месяца декларационной кампании. Это связано с экономической ситуацией, которая сложилась из-за распространения инфекции.
Так, в этом году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, нужно до 15 июля 2020 года.
Также в регионе перенесены сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, приостановлены налоговые проверки.
Кроме того, упрощен механизм отсрочки для пострадавших от коронавируса компаний.
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что новые решения главы государства, связанные с прямой безвозмездной финансовой поддержкой предприятий, крайне востребованы в нашем регионе.
- Как только Правительство страны примет необходимые решения, мы готовы быстро довести эти средства до предпринимателей, - заявил Владимир Владимиров.
ИСТОЧНИК KP.RU