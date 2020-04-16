2020-04-16T14:16:58+03:00
Общество

В Пятигорске жители просят спасти город от безвластия

На сегодняшний день там зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом
Ася АСРЯН
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Фото: "Победа 26"Фото: "Победа 26"
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В Пятигорске местные жители обратились к главе Ставрополья Владимиру Владимирову с открытым письмом. Документ подписали 150 пятигорчан.

По их словам, местная администрация игнорирует многие проблемы и не следит за соблюдением режима самоизоляции. Напомним, что город-курорт за короткое время выбился в лидеры по количеству заражённых коронавирусом в крае.

Так, на сегодняшний день там зарегистрировано 29 случаев заболевания. Из них выздоровели только два человека. Под наблюдением медиков в домашних условиях находятся сейчас 23 человека.

Как пишет «Победа 26» в открытом письме к главе региона жители пишут, что вся деятельность по благоустройству свелась к уничтожению памятников и застройке города «стекляшками».

ИСТОЧНИК KP.RU

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