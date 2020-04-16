В Пятигорске жители просят спасти город от безвластия
В Пятигорске местные жители обратились к главе Ставрополья Владимиру Владимирову с открытым письмом. Документ подписали 150 пятигорчан.
По их словам, местная администрация игнорирует многие проблемы и не следит за соблюдением режима самоизоляции. Напомним, что город-курорт за короткое время выбился в лидеры по количеству заражённых коронавирусом в крае.
Так, на сегодняшний день там зарегистрировано 29 случаев заболевания. Из них выздоровели только два человека. Под наблюдением медиков в домашних условиях находятся сейчас 23 человека.
Как пишет «Победа 26» в открытом письме к главе региона жители пишут, что вся деятельность по благоустройству свелась к уничтожению памятников и застройке города «стекляшками».
ИСТОЧНИК KP.RU