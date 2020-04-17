Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин

17 Апр 2020 2020-04-17T02:28:26+03:00

Гражданам рекомендовано не выходить на улицу без необходимости Фото: Олег ЗОЛОТО

До какого числа будут действовать ограничения в Пятигорске, пока не уточняется

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В курортном городе Пятигорске губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел карантин. Такое решение он принял в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения и рекомендациям регионального Роспотребнадзора.

- Мы усиливаем работу по противодействию covid-19 в Пятигорске. Для этого вводится режим карантина, - заявил глава региона в своем посте в Instagram. Это назначает, что граждане смогут выйти на улицу только в случае необходимости, например, для похода в магазин или аптеку.

Также он добавил, что всего за несколько суток в городе врачи зафиксировали явная "опережающую динамику" и резкий рост числа инфицированных.

Владимиров написал, что ситуация с коронавирусом в населенном пункте потребовала смены руководства. Мэр Пятигорска Андрей Скрипник сложил свои полномочия и ушел на другую должность. Временно обязанности главы города в это непростое для края время будет Лев Травнев.

Сообщается, что ему предстоит в самые кратчайшие сроки мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета.

Напомним, по данным оперштаба на 16 апреля в Ставропольском крае выявлено 143 зараженных коронавирусом нового типа, вылечились - 11 человек, двое - умерли от инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU