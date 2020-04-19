2020-04-19T09:36:56+03:00
Общество

На Ставрополье выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом

Теперь инфицированных - 232
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае зафиксировали 23 новых случая заражения коронавирусом. После обновления информации в регионе зарегистрировали 232 пациента. Эпидобстановка остается "серьезной", передает губернатор Владимир Владимиров.

Состояние девяти пациентов оценивается как тяжелое, еще 36 человек - как средней степени тяжести. Из 232 случаев заболевания 26 закончились выздоровлением, а три - смертью. COVID-19 обнаружили в 25 территориях Ставрополья.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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- Инфекция расширяет свое присутствие в крае. Чтобы ее побороть самым правильным шагом является оставаться дома. Даже сейчас, когда на дворе светлый праздник Пасхи, - пишет Владимиров.

Ранее губернатор закрыл все кладбища края и в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора ввел в Пятигорске режим карантина. Епархия попросила жителей Ставрополья провести религиозные праздники дома - в кругу семьи. Если кто-то из прихожан хочет поставить свечку или попросить о поминовении, то он может заказать эту услугу онлайн. Цену назначает покупатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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