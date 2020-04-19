На Ставрополье семья жениха забросала камнями дом невесты

19 Апр 2020 2020-04-19T16:21:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Изобильненском городском округе две семьи - родственники жениха и невесты - поругались из-за выкупа. Группы людей устроили разборку на улице Изобильного. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 19 апреля 2020 года. Семьи стали ссориться из-за финансовых разногласий. Как уточняют очевидцы, некоторое время назад участники драки праздновали помолвку: местная жительница из цыганской семьи выходила замуж за парня. По традиции, жених заплатил калым за невесту.

Однако через несколько дней девушка сбежала домой. Родственники мужа приехали разбираться, что произошло, - и забросали дом родителей жены камнями. В инциденте принимали участие около 30 мужчин. Происшествие попало на видео.

Дом невесты обкидывают камнями за побег.

Угомонить зачинщиков конфликта удалось только полиции. Сотрудники МВД забрали злоумышленников в отделение.

- В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данному факту ОМВД России по Изобильненскому городскому округу возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных части два статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части один статьи 167 УК РФ (порча имущества), - передает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Полиция усмиряет зачинщиков драки.

ИСТОЧНИК KP.RU