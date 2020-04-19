На Ставрополье прихожан в храмах было меньше, чем полиции и казаков

19 Апр 2020 2020-04-19T16:11:43+03:00

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Власти подвели итоги тому, как в храмах Ставропольского края прошли пасхальные богослужения в условиях распространения коронавируса. Сотрудники правоохранительных органов нарушений не зафиксировали. Об этом сообщает управление информполитики Правительства Ставрополья.

- Большинство жителей края прислушались к словам митрополита Кирилла, архиепископа Феофилакта и епископа Гедеона, своих приходских священников и в праздник Пасхи остались дома, - сообщил заместитель председателя краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Юрий Скворцов.

По оценке оперативного штаба, в храмах было не более пяти тысячи прихожан, которые, тем не менее, соблюдали все меры предосторожности: были в масках, дистанцировались. При этом порядок во время службы охраняли около 5,5 тысячи сотрудников: 3,5 тысячи полицейских и две тысячи казаков.

ИСТОЧНИК KP.RU