2020-04-19T16:11:43+03:00
Общество

На Ставрополье прихожан в храмах было меньше, чем полиции и казаков

Службы в храмах прошли без нарушений
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти подвели итоги тому, как в храмах Ставропольского края прошли пасхальные богослужения в условиях распространения коронавируса. Сотрудники правоохранительных органов нарушений не зафиксировали. Об этом сообщает управление информполитики Правительства Ставрополья.

- Большинство жителей края прислушались к словам митрополита Кирилла, архиепископа Феофилакта и епископа Гедеона, своих приходских священников и в праздник Пасхи остались дома, - сообщил заместитель председателя краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Юрий Скворцов.

По оценке оперативного штаба, в храмах было не более пяти тысячи прихожан, которые, тем не менее, соблюдали все меры предосторожности: были в масках, дистанцировались. При этом порядок во время службы охраняли около 5,5 тысячи сотрудников: 3,5 тысячи полицейских и две тысячи казаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24