На Ставрополье прихожан в храмах было меньше, чем полиции и казаков
Власти подвели итоги тому, как в храмах Ставропольского края прошли пасхальные богослужения в условиях распространения коронавируса. Сотрудники правоохранительных органов нарушений не зафиксировали. Об этом сообщает управление информполитики Правительства Ставрополья.
- Большинство жителей края прислушались к словам митрополита Кирилла, архиепископа Феофилакта и епископа Гедеона, своих приходских священников и в праздник Пасхи остались дома, - сообщил заместитель председателя краевого координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Юрий Скворцов.
По оценке оперативного штаба, в храмах было не более пяти тысячи прихожан, которые, тем не менее, соблюдали все меры предосторожности: были в масках, дистанцировались. При этом порядок во время службы охраняли около 5,5 тысячи сотрудников: 3,5 тысячи полицейских и две тысячи казаков.
ИСТОЧНИК KP.RU