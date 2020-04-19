2020-04-19T20:56:28+03:00
Происшествия

В Дагестане на границах городов и районов выставили блокпосты

В республике ужесточают режим повышенной готовности
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане закрыли города и районы, на границах выставили блокпосты - в муниципалитеты впускают только по прописке. Ужесточение правил связано с неэффективностью предыдущих ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

- Сотрудники две недели проводят ряд профилактических и разъяснительных мероприятий [...] Однако на деле это не принесло ожидаемых результатов. В связи с этим возникла необходимость ввести конкретные меры, - сообщает представитель МВД по Дагестану. Такой мерой стало установление блокпостов на подступах к районам и городам.

Обращение к жителям Дагестана.Видео: МВД по Дагестану

ИСТОЧНИК KP.RU

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