На Ставрополье скончался еще один пациент от коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T08:24:41+03:00

Это уже четвёртый смертельный случай в регионе

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Утром 20 апреля губернатор Ставрополья сообщил, что в крае скончался еще один человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

За сутки в регионе зафиксировали уже 244 случая заболевания. Среди них 26 детей. Напомним, что пока выздоровели 27 пациентов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти подвели итоги тому, как в храмах Ставропольского края прошли пасхальные богослужения в условиях распространения коронавируса. Сотрудники правоохранительных органов нарушений не зафиксировали. Об этом сообщает управление информполитики Правительства Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU