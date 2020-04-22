В Северной Осетии коронавирус подтвердился еще у 31 пациента

22 Апр 2020 2020-04-22T09:51:46+03:00

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В Северной Осетии число больных коронавирусом выросло за сутки на 31 случай до 242. Как рассказали в Роспотребнадзоре РСО-Алания, всего под меднаблюдением на домашней изоляции находятся 1132 жителя республики. Сняты с контроля - 2100 человек.

- 147 человек находятся на амбулаторном лечении, - комментируют также в ведомстве. - 75 человек проходят лечение в Республиканской клинической больнице скрой помощи. 18 пациентов выздоровели, 2 человека скончались 7 и 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU