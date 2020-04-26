На Ставрополье замминистра дорожного строительства опроверг свое задержание

26 Апр 2020 2020-04-26T18:34:41+03:00

Мераб Фахириди рассказал об этом в соцсети [видео]

Изменить размер текста: A A

Замминистр дорожного строительства Ставропольского края Мераб Фахириди назвал ложью свое задержание. Призвал не верить в слух и заявил, что продолжает работать, потому что никаких обвинений ему не предъявлялось.

- 25 апреля, я проверял работу сотрудников администрации, полиции, казаков на контрольно-пропускных пунктах, а после принял участие в заседании оперативного штаба, - заявил чиновник. - Не верьте анонимным сообщениям и слухам, распространяемым в социальных сетях.

Чиновник со Ставрополья опроверг свое задержание.

ИСТОЧНИК KP.RU