В Ставрополе губернатор рассказал, что дал режим самоизоляции жителям края

29 Апр 2020 2020-04-29T19:38:09+03:00

По его словам, ответственное отношение ставропольских медиков помогло снизить тем роста болезни

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В Ставрополе 29 апреля во время прямой линии с губернатором Ставрополья, Владимир Владимиров рассказал о том, что дал нам режим обязательной самоизоляции.

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края 00:00 00:00

По его словам, ответственное отношение ставропольских медиков помогло снизить тем роста болезни.

- Я понимаю, что и деньги заканчиваются у людей, что сложно. Но, как вчера отметил президент России, если мы перестанем относиться ответственно, то вернемся назад, в март. И ситуация станет сложнее, - считает глава региона.

Также он подчеркнул, что в регионе были созданы инфекционные койки в неинфекционных отделениях. Безусловно, это необходимо. Во-первых, потому что в последнее время темп роста заболевших, в том числе тяжёлых, увеличился.

Сейчас процент использования койки с ИВЛ - меньше пяти. Также Владимиров рассказал, что в целом благодаря самоизоляции был снижен темп роста распространения коронавируса. 1,8% - это текущий уровень смертности от коронавируса в Ставропольском крае.

Задать вопрос Владимиру Владимирову можно по телефонам горячей линии: 8-800-100-91-24 и 8-800-100-91-25. Отправить видеосообщение также можно в мессенджерах WhatsApp или Telegram.

ИСТОЧНИК KP.RU