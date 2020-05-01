2020-05-01T11:12:27+03:00
Общество

На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 651 человека

За сутки умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом
Ася АСРЯН
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В регионе действует режим обязательной самоизоляцииВ регионе действует режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Утром 1 мая глава Ставрополья сообщил, что ситуация с коронавирусом в крае пока остается достаточно напряженной.

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За сутки умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Кроме того, за день инфекция выявлена ещё у 89 пациентов.

Количество зараженных на Ставрополье достигло 651 случая. Среди заболевших - 53 ребенка.

Губернатор попросил ставропольцев оставаться дома на майские праздники, чтобы не усугублять ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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