На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 651 человека
Утром 1 мая глава Ставрополья сообщил, что ситуация с коронавирусом в крае пока остается достаточно напряженной.
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За сутки умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Кроме того, за день инфекция выявлена ещё у 89 пациентов.
Количество зараженных на Ставрополье достигло 651 случая. Среди заболевших - 53 ребенка.
Губернатор попросил ставропольцев оставаться дома на майские праздники, чтобы не усугублять ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU