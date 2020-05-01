На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 651 человека

1 Май 2020 2020-05-01T11:12:27+03:00

За сутки умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом

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Утром 1 мая глава Ставрополья сообщил, что ситуация с коронавирусом в крае пока остается достаточно напряженной.

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За сутки умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Кроме того, за день инфекция выявлена ещё у 89 пациентов.

Количество зараженных на Ставрополье достигло 651 случая. Среди заболевших - 53 ребенка.

Губернатор попросил ставропольцев оставаться дома на майские праздники, чтобы не усугублять ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU