Тренер чеченского «Ахмата» заявил, что не оскорблял бедствующих из-за коронавируса россиян

4 Май 2020 2020-05-04T20:05:13+03:00

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Тренер чеченского «Ахмата» Игорь Шалимов отказался от оскорблений, нанесённых россиянам. Менеджер в собственном Instagram заявил, что все, кто испытывает финансовые проблемы в кризисный период — дармоеды.

В скандальном видео тренер заявил, что все, кто жалуется на сложившуюся ситуацию, «живут лучше бомжей». И вообще, «если ты не хочешь работать и получать деньги — это твой выбор». Заявления вызвали эффект разорвавшейся бомбы. Пользователи и подписчики критиковали тренера. Дошло до призывов уволить Шалимова из «Ахмата». И прямого обращения с этим к Рамзану Кадырову.

В итоге ситуацию попытался разрядить сам Шалимов. Спустя почти сутки после публикации скандального видео, он неожиданно заявил, что говорил шутливо. И вообще имел ввиду своих футболистов, а не россиян. Ролик со страницы главного тренера неожиданно пропал.

Главный тренер ФК "Ахмат" Игорь Шалимов оскорбил россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU