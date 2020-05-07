На Ставрополье подполковник полиции осужден за взятку в 2 млн рублей
Пятигорский городской суд вынес приговор эк-заместителю начальника 5-го отдела 3-й оперативно-розыскной части полиции ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу. Его обвиняют в мошенничестве.
Так, весной прошлого года правоохранитель предложил индивидуальному предпринимателю посодействовать в вопросе прекращения в отношении него проверки. А ее, кстати, вели сотрудники окружного управления.
Свою помощь замначальника отдела оценил в два миллиона 200 тысяч рублей.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным. Экс-правоохранителю назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU