На Ставрополье подполковник полиции осужден за взятку в 2 млн рублей

7 Май 2020 2020-05-07T09:52:25+03:00

Экс-правоохранителю назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года

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Пятигорский городской суд вынес приговор эк-заместителю начальника 5-го отдела 3-й оперативно-розыскной части полиции ГУ МВД по Северо-Кавказскому округу. Его обвиняют в мошенничестве.

Так, весной прошлого года правоохранитель предложил индивидуальному предпринимателю посодействовать в вопросе прекращения в отношении него проверки. А ее, кстати, вели сотрудники окружного управления.

Свою помощь замначальника отдела оценил в два миллиона 200 тысяч рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным. Экс-правоохранителю назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU