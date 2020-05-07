2020-05-07T18:16:33+03:00
Общество

В Махачкале гостиницы и базы отдыха займут заболевшие коронавирусом

12 организаций разместят у себя 674 пациентов
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Кировском районе Махачкалы двенадцать гостиниц и баз отдыха отдадут для зараженных коронавирусом. Администрация организаций предоставят в общей сложности 674 места для больных. Мера связана с ухудшением эпидобстановки в Дагестане, сообщает глава администрации района города Салих Сагидов.

- Мы видим усилия наших врачей в борьбе с этим вирусом, но мест в больницах с каждым днем все меньше, а где-то их и вовсе нет. В этой связи мы договорились с собственниками 12 расположенных на территории Кировского района гостиниц и баз отдыха, все они готовы предоставить свои помещения для борьбы с этим вирусом, - написал чиновник.

Также Сагидов рассчитывает на помощь четырех самых крупных баз отдыха, вместительность которых составляет около 500 человек. Кроме того, власти нашли место для обсервации людей, прибывших из стран с плохой эпидемиологической обстановкой. Там можно поселить около 400 человек.

- При необходимости, полагаем возможным также разместить в указанной базе отдыха больных пневмонией или коронавирусом.

По состоянию на 7 мая в Дагестане зафиксировали 2372 случая заражения COVID-19. Умерли 16 пациентов, выздоровел - 391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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