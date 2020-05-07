2020-05-07T20:01:07+03:00
Происшествия

В Дагестане из-за паводков может рухнуть больница

Чиновники уже оценивают причиненный ущерб
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Кайтагском район Дагестана может обрушиться участковая больница. Причина ЧП - паводки, вызванные проливными дождями, передает пресс-служба районной администрации.

- Стихия обрушилась на несколько сел Кайтагского района. В результате проливных дождей пострадала инфраструктура нескольких сел. Размыты дороги в селах Карацан (1,7 км), Джинаби (1,5 км), Джавгат (2 км), Баршамай (2,3 км), Джибахни (1,8 км). Повреждены водопроводные линии в селах Карацан (350 м), Джинаби (1,4 км), Джавгат и Рука (5 км), - сообщает представитель администрации.

Кайтагский район Дагестана. Паводки.Видео: администрация Кайтагского района

Больше других, по данным властей, пострадало село Джавгат. Стихия забрала здесь 20 домов, погибли пять голов крупного рогатого скота. Кроме того, существует риск обрушения участковой больницы, если обвалится береговой грунт. Несмотря на это, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

- Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов в сопровождении сотрудников МЧС выехал в с. Джавгат для оценки ситуации и принятия решения о мерах предупреждения и ликвидации последствий стихии, - говорят в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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