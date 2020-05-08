В ставропольском дворе провели парад для ветерана
В Ставрополе провели праздничный парад для ветерана Великой Отечественной войны. Шествие прошло на улице Лермонтово, у дома участника военных сражений. В нем участвовали солдаты 49-й армии и 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.
Парадное шествиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Героем парада стал Павел Сергеевич Захарченко. Ветеран штурмовал Берлин. На мероприятие он вышел с внуками и приветствовал колонны в военном кителе.
Павел Сергеевич Захарченко с внукомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Солдаты 49-й армии и 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Ветерану вручили небольшой подарокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU