2020-05-08T12:45:40+03:00
Общество

В ставропольском дворе провели парад для ветерана

Фотокорреспондент "КП-Северный Кавказ" побывал на месте событий
Антон ШАПОВАЛОВ
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Павел Сергеевич Захарченко и парадПавел Сергеевич Захарченко и парадФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе провели праздничный парад для ветерана Великой Отечественной войны. Шествие прошло на улице Лермонтово, у дома участника военных сражений. В нем участвовали солдаты 49-й армии и 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.

Парадное шествие Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Парадное шествиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Героем парада стал Павел Сергеевич Захарченко. Ветеран штурмовал Берлин. На мероприятие он вышел с внуками и приветствовал колонны в военном кителе.

Павел Сергеевич Захарченко с внуком Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Павел Сергеевич Захарченко с внукомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Солдаты 49-й армии и 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Солдаты 49-й армии и 247 гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ветерану вручили небольшой подарок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ветерану вручили небольшой подарокФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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