Воздушные парады во Владикавказе и Грозном отменили из-за непогоды

9 Май 2020 2020-05-09T11:47:28+03:00

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Воздушные авиапарады в честь Дня Победы отменили в столице Северной Осетии и Чечни. Владикавказ и Грозный не увидели показательного выступления авиатехники из-за непогоды — помешал дождь. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

— Праздничные парады в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войны отменены в связи с непогодой. Вылеты невозможны из-за дождя, — сообщает пресс-служба.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции часть праздничных мероприятий была отменена. В том числе и традиционный парад. Его было решено перенести в небо, чтобы все жители смогли полюбоваться совершенством военной техники в полёте.

ИСТОЧНИК KP.RU