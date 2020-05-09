2020-05-09T18:56:23+03:00
Общество

Лётчики сняли воздушный парад Победы с высоты птичьего полёта

Видео поделилась пресс-служба ЮВО
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Фото: кадр видео, предоставленного пресс-службой ЮВОФото: кадр видео, предоставленного пресс-службой ЮВО
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Во всех больших городах Северного Кавказа прошёл праздничный воздушный парад Победы. Только в Грозном и Владикавказе вылет пришлось отменить из-за дождливой погоды.

Пока в соцсетях жители делятся роликами, где винтокрылые машины и истребители проносятся ровными рядами над жилыми кварталами, Южный военный округ опубликовал уникальный ролик — авиапарад «изнутри». Посмотреть глазами пилотов можно на полёты над всеми большими городами Кавказа и, частично, ЮФО.

Летчики ЮВО провели авиапарады в честь Дня Победы над городами Кубани и Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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