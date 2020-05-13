2020-05-13T13:47:05+03:00
Происшествия

На Ставрополье толпа женщин «штурмует» Пенсионные фонды

На видео слышно, как правоохранители предупреждают ставропольцев, что в противном случае, их будут задерживать стражи порядка и привлекать к ответственности
Ася АСРЯН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Инстаграм 126chpФото: Инстаграм 126chp
Изменить размер текста:

На Ставрополье 13 мая у отделений Пенсионного фонда России образовалась толпа женщин. Все они рванулись оформлять выплаты по 10 тысяч рублей, которые президент страны обещал семьям, где воспитываются дети до 15 лет.

В соцсетях появились кадры с места событий. На них видно, как десятки людей без масок, не соблюдая дистанции, «штурмуют» здание учреждения.

Несмотря на обязательный режим самоизоляции, который действует в регионе до 17 мая, женщины как ни в чем не бывало стоят тесно друг к другу, создавая общественный беспорядок.

Для разгона этих очередей у зданий Пенсионного фонда в Ставропольском крае начали привлекать полицию.

Толпа цыганских женщин штурмует Пенсионный фонд, чтобы получить выплаты.

На видео слышно, как правоохранители предупреждают ставропольцев, что в противном случае, их будут задерживать стражи порядка и привлекать к ответственности. Однако, судя по кадрам, никто расходиться не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ингушетии парень убил прохожего из-за неосторожности
На Ставрополье осужденный расписал стены православного храма
В Железноводске бенгальский кот нашел новый дом
На Ставрополье более 400 тысяч детей от 3 до 16 лет получат выплаты
Главный тренер сборной России скончался от коронавируса
На Ставрополье толпа женщин «штурмует» Пенсионные фонды
Власти Ставрополя рассказали о ходе реконструкции Комсомольского озера
Под Ставрополем произошла смертельная авария на трассе
В Ставрополе осудили подпольного производителя оружия и гранат
В Пятигорске сбили 10-летнюю девочку на велосипеде
На Ставрополье наказали 400 пьяных водителей
В КБР умер седьмой пациент с коронавирусом
На Ставрополье появится более 140 дорожных знаков
На Ставрополье руководитель предприятия хотел сэкономить на выплатах бухгалтеру
На Ставрополье 13 мая ожидаются сильные дожди, гроза, град
«Работаем на износ»: губернатор Ставрополья прокомментировал инцидент в Новоселицком психоневрологическом интернате
На Ставрополье женщина пришла на торжество к другу и обокрала его