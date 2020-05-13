На Ставрополье толпа женщин «штурмует» Пенсионные фонды
На Ставрополье 13 мая у отделений Пенсионного фонда России образовалась толпа женщин. Все они рванулись оформлять выплаты по 10 тысяч рублей, которые президент страны обещал семьям, где воспитываются дети до 15 лет.
В соцсетях появились кадры с места событий. На них видно, как десятки людей без масок, не соблюдая дистанции, «штурмуют» здание учреждения.
Несмотря на обязательный режим самоизоляции, который действует в регионе до 17 мая, женщины как ни в чем не бывало стоят тесно друг к другу, создавая общественный беспорядок.
Для разгона этих очередей у зданий Пенсионного фонда в Ставропольском крае начали привлекать полицию.
Толпа цыганских женщин штурмует Пенсионный фонд, чтобы получить выплаты.
На видео слышно, как правоохранители предупреждают ставропольцев, что в противном случае, их будут задерживать стражи порядка и привлекать к ответственности. Однако, судя по кадрам, никто расходиться не собирается.
ИСТОЧНИК KP.RU