Главный тренер сборной России скончался от коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T13:25:43+03:00

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Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров скончался в больнице Махачкалы от коронавирусной инфекции на 68-м году жизни. Последние дни он провёл, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких. К несчастью, врачам не удалось спасти паицента.

— К сожалению, это суровая реальность. Магомед Алиомарович сегодня ночью скончался в больнице. Да, это действительно коронавирус. Похороны назначены на 13 мая. Сказать, что это большая потеря для нас — ничего не сказать, — заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Коронавирус всё шире распространяется в Дагестане. По последним данным, от него в республике скончалось 26 пациентов. Ещё 481 человек умер от вирусной пневмонии.

— Магомед Алиомарович был ещё молодым мужчиной. У него было столько планов, новаторских идей, он сделал такой вклад в развитие женской борьбы. Но всё это сейчас не важно, по сравнению с тем, что от нас ушёл такой молодой человек, у которого семья, дети, внуки, — резюмировал Мамиашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU