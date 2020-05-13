2020-05-13T19:54:51+03:00
Происшествия

Леса Ингушетии закрыли из-за работы силовиков

Мероприятия правоохранительных органов направлены на обеспечение безопасности
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Сунженском районе Ингушетии ввели ограничительные меры из-за розыскных мероприятий силовиков. Об этом сообщают местные власти.

- До населения доведена информация о проведении в горно-лесистой местности Сунженского района, на территории за рекой Асса, оперативно-розыскных мероприятий. На территории введен комплекс мер и временных ограничений, - говорится в сообщении.

Перед закрытием лесов глава районной администрации Магомед Дзейтов провел совещание с начальником местного управления ФСБ и главами муниципалитетов. Чиновник призвал жителей предгорных сел воздержаться от посещения лесных массивов и отнестись с пониманием к действиям правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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