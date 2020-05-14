На Ставрополье банки одобрили две трети заявок на кредитные каникулы

14 Май 2020 2020-05-14T12:09:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае банки вывели на кредитные каникулы почти две трети обратившихся. С начала действия меры по 6 мая взять отсрочку захотели 4651 человек. Больше 60 процентов заявителей получили согласие. Две тысячи уже вышли на "каникулы".

За реструктуризацией кредита в банк обратились более 26 тысяч жителей Ставрополья. 48 процентов заявлений одобрили, еще 12 процентов - рассматривают специалисты.

А 130 человек захотели взять паузу в выплатах ипотеки. По состоянию на 6 мая 55 процентов заявок одобрили, но 18 - отклонили.

- В основном причины отклонения обращений были связаны с превышением максимально допустимой для предоставления ипотечных каникул суммы кредита, а также с не подтвердившимися трудными жизненными ситуациями у заёмщиков, - объясняют причину отказов в банках.

Представители малого и среднего бизнеса Ставрополья отправили 1,5 тысячи заявлений о предоставлении кредитных каникул. Из них 70 процентов одобрили, семь - на рассмотрении. Кроме того, банки удовлетворили почти 60 процентов обращений представителей малого и среднего предпринимательства о реструктуризации кредитов.

Напомним, житель Ставрополья может выйти на кредитные каникулы, если его ежемесячный доход упал на 30 процентов. Помимо этого, установлены максимальные суммы кредитов, по которым можно получить отсрочку. Так, по ипотеке она составляет два миллиона рублей, по потребительскому кредиту - 250 тысяч рублей (для предпринимателей - 300 тысяч рублей), по автокредиту - 600 тысяч рублей, по кредитной карте – 100 тысяч рублей.

Отметим, что малый и средний бизнес может получить кредитные каникулы, если он относится к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU