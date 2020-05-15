2020-05-15T17:36:56+03:00
Общество

Заработок главы Северной Осетии вырос почти до 40 млн рублей

Вячеслав Битаров задекларировал на 6 млн больше, чем годом ранее
Евгения СОКОРЕВА
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Согласно декларации о доходах за 2019 год, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заработал больше 39 млн рублей. Это на 6 млн больше, чем было указано в декларации годом ранее, в 2018-м.

А вот жена Битарова, судя по декларации, не заработала ни рубля. В документе указан нулевой доход, как и в прошлом году. В их с мужем собственности значится дом площадью 489,4 кв. метров.

Кстати, в 2018 году Битаров указал в декларации доход размером 33,7 млн рублей. Это еще на 4 млн меньше по сравнению с 2017 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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