2020-05-17T06:29:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Дагестане более 40 врачей умерли от коронавируса

Еще 657 пациентов стали жертвами внебольничной пневмонии
Юлия КЕКОВА
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В Дагестане более 40 врачей умерли от коронавирусаВ Дагестане более 40 врачей умерли от коронавирусаФото: REUTERS
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Глава Министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что более 40 врачей скончались в республике от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции.

Руководитель ведомства уточнил, что за все время эпидемии в регионе скончались 29 человек с коронавирусом, а 657 пациентов стали жертвами внебольничной пневмонии. Об этом он рассказал в эфире Instagram с блогером Русланом Курбановым.

Также Гаджиибрагимов пояснил, что количество зараженных covid-19 и число заболевших пневмонией в республике считается по отдельности, поскольку отсутствуют лабораторные данные о подтверждении инфекции. Министр уточнил, что пациентов с внебольничными пневмониями лечат согласно протоколам, применяемым при лечении коронавирусной инфекции, так что значительной разницы в терапии практически нет.

- Первоначально исследованиями по подтвержденным случаям занимались подразделения Роспотребнадзора. Затем к ним подключились подведомственные Минздраву лаборатории, - уточнил руководитель Минздрава.

Напомним, по последним данным, в Дагестане число инфицированных коронавирусной инфекцией уже превысило 13 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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