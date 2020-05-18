В Ессентуках производителя водки поймали на преступлении

18 Май 2020 2020-05-18T10:16:15+03:00

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В Ессентуках следователи поймали производителя водки и коньяка на преступлении. Против генерального директора завода возбудили уголовное дело по первой части 199 статьи (уклонение от уплаты налогов). Фигурант дела пока - подозреваемый, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

По данным следователей, директор уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за четвертый квартал 2019 года. В налоговые органы он предоставил недостоверные сведения. Сумма задолженности - более 15 миллионов рублей.

Ущерб возмещен. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU