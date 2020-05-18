В Ессентуках производителя водки поймали на преступлении
В Ессентуках следователи поймали производителя водки и коньяка на преступлении. Против генерального директора завода возбудили уголовное дело по первой части 199 статьи (уклонение от уплаты налогов). Фигурант дела пока - подозреваемый, передает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.
По данным следователей, директор уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за четвертый квартал 2019 года. В налоговые органы он предоставил недостоверные сведения. Сумма задолженности - более 15 миллионов рублей.
Ущерб возмещен. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU